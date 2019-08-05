Грустные рекорды: Первое место в ЦФО по туберкулёзу и шестое - по сифилису у Тверской области

Федеральное Министерство здравоохранения опубликовало отчётность за прошлый год по региональной и общероссийской статистике заболеваний, называемых социально значимыми. Место Тверской области в этой «болезненной» отчётности в ряде случаев, к несчастью, оказалось весьма примечательным.

В целях объективности сравнивать мы будем не абсолютные показатели (число больных), а количество случаев той или иной болезни на сто тысяч человек, поскольку субъекты страны существенно отличаются как размером, так и плотностью населения.

ТУБЕРКУЛЁЗ: 1-е МЕСТО В ЦФО

Число пациентов с туберкулёзом, состоящих на диспансерном учёте, к концу 2018 года в Тверской области составило 104,5 человека на сто тысяч населения (в абсолютных цифрах: 1342). Это неприятный рекорд - самое внушительное количество больных туберкулёзом по ЦФО (в Центральный федеральный округ, напомним, входит 18 субъектов, включая Московскую область и Москву).

Несмотря на то что в абсолютных цифрах Москва и Московская область нас обогнали, по показателю на сто тысяч населения мы оставили как столицу, так и Московский регион далеко позади: в Москве зарегистрированных больных туберкулёзом на сто тысяч населения всего 22,9 человека (в Московской области - 52).

Наш показатель превысил и средний по России, который к концу 2018 года составил 101,6 человека на сто тысяч. Что касается остальных субъектов Федерации, самый высокий процент больных этим опасным заболеванием зафиксирован в Чукотском автономном округе - 526,9 человека на сто тысяч населения. Меньше всего болеют туберкулёзом в Белгородской области - всего 19,8 человека на сто тысяч.

ОНКОЛОГИЯ: 4-е МЕСТО В ЦФО

Показатель по количеству людей с выявленными злокачественными новообразованиями у нас, к сожалению, тоже выдающийся: Тверская область на четвёртом месте по ЦФО и на восьмом - по России. На сто тысяч населения в нашем регионе на учёте стоят 3055,4 таких больных.

Самая высокая цифра по России - в Курской области, здесь зафиксировано 3342,5 человека с выявленными злокачественными новообразованиями на сто тысяч населения. Несколько выше, чем у нас, этот показатель также в Калужской, Рязанской, Нижегородской и Псковской областях, Республике Мордовия и Краснодарском крае.

Самый низкий показатель по онкологии в Дагестане - 883,8 человека на сто тысяч.

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА: 5-е МЕСТО В ЦФО

И со здоровьем психическим у нас также непорядок. Доля пациентов с расстройствами психики в регионе выше, чем в среднем как по ЦФО, так и по России.

В конце 2018 года на сто тысяч населения у нас было зарегистрировано 878 человек с психическими заболеваниями (средняя цифра по стране - 741,8, средняя по ЦФО - 779,5). В Центральном федеральном округе по количеству психически больных на сто тысяч населения нас опережают четыре региона: Калужская, Владимирская, Ивановская и Ярославская области.

Наибольшее число больных, страдающих психическими расстройствами, зафиксировано в Кемеровской области - 1067,5 человека на сто тысяч. Меньше всего таковых в Чеченской Республике - всего 289 человек на сто тысяч населения.

СИФИЛИС: 6-е МЕСТО В ЦФО

Сифилис, недуг, входящий в категорию заболеваний, объединённых именем богини любви Венеры, также относят к социально значимым. Согласно отчётности Минздрава, в ЦФО сифилисом болеют 20 человек из ста тысяч, в России - 16,7 человека, в Тверской области ровно столько же - 16,7 человека на сто тысяч населения.

В абсолютном выражении у нас в регионе насчитано 215 человек, страдающих этой «гусарской» болезнью.

Среди регионов ЦФО мы занимаем шестое место по плотности заболеваемости сифилисом. Тверскую область опережают Калужская, Московская, Курская и Тульская области, а также столица нашей Родины - город Москва.

В статистике по стране наименьшее число болеющих сифилисом зафиксировано в Республике Калмыкия - 2,5 человека на сто тысяч. Выше всего плотность заболеваемости сифилисом в Тыве - 43,5 человека на сотню тысяч населения.

ВИЧ: 5-е МЕСТО В ЦФО

Относительно вируса иммунодефицита человека в рассматриваемой отчётности обнаружились лишь данные по числу пациентов с впервые поставленным в 2018 году диагнозом. В Тверской области в прошлом году на сто тысяч населения таковых было 43 человека. Это пятое место в ЦФО. Хуже нас в федеральном округе статистика только у Ивановской, Тульской, Ярославской и Владимирской областей.

Абсолютным аутсайдером в российской статистике по выявленным случаям ВИЧ является Иркутская область (200,6 случая на сто тысяч населения). Меньше всего человек заболели ВИЧ в прошлом году в Дагестане - 8,1 человека на сто тысяч.