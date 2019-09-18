В Твери арестован мужчина, который сбросил младенца с четвертого этажа

СЕГОДНЯ 08:52 2019-09-18T08:52:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области предъявлено обвинение жителю Твери. Мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

Напомним, ЧП произошло в период с 14 по 15 сентября текущего года. 47-летний пьяный мужчина, находясь в гостях у своей сожительницы сбросил с четвертого этажа ее новорожденного внука из-за того, что ребенок мешал ему своим плачем. Младенец получил телесные повреждения и находится в больнице.

- В рамках расследования уголовного дела следователями Следственного комитета РФ будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

17 сентября суд удовлетворил ходатайство следователя СКР и избрал в отношении фигуранта уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU