Один человек погиб и трое пострадали в страшной аварии в Тверской области

СЕГОДНЯ 07:13 2019-09-18T07:13:40+03:00

В лобовом столкновении двух автомобилей один человек погиб и трое пострадали Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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Авария случилась ночью, 18 сентября, на 86-м км автодороги Сергиев Посад - Череповец в Калязинском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 23-летний водитель, управляя автомобилем "Нива" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой "Хендай Солярис" под управлением 46-летнего водителя.

В результате столкновения погиб водитель автомобиля "Хендай", пострадали пассажир иномарки, а также водитель и пассажир "Нивы".

Состояние и диагноз уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU