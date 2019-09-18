Один человек погиб и трое пострадали в страшной аварии в Тверской области
ДТП произошло в Калязинском районе
В лобовом столкновении двух автомобилей один человек погиб и трое пострадали Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария случилась ночью, 18 сентября, на 86-м км автодороги Сергиев Посад - Череповец в Калязинском районе Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 23-летний водитель, управляя автомобилем "Нива" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой "Хендай Солярис" под управлением 46-летнего водителя.
В результате столкновения погиб водитель автомобиля "Хендай", пострадали пассажир иномарки, а также водитель и пассажир "Нивы".
Состояние и диагноз уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU