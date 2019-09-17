В парках Твери появятся новые детские игровые комплексы
Новые детские игровые комплексы появятся взамен старых конструкций, которые установлены в Городском саду и в парке Победы в Твери. Прежние горки и качели пришли в негодность и будут демонтированы.
Новый комплекс будет включать в себя три большие качели, различные лесенки, горки. Они будут рассчитаны, в том числе, и на детей с ограниченными возможностями здоровья.
Рядом с комплексом будет благоустроена входная зона и появится дополнительное освещение.
В парке Победы игровой комплекс будет напоминать самолёт МИГ-25, установленный рядом с входной группой.
Вместе с тем будет продолжено и комплексное благоустройство парка Победы. В настоящий момент здесь обустраивается пирс с удобным спуском к реке.
ИСТОЧНИК KP.RU