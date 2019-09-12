Самолёт, лодочки, памятник Степану Горобцу: парк Победы в Твери обещают преобразить

Парку Победы долгое время не везло. Казалось бы, место в центре города. Визитная карточка. Но нет! В 90-е и в начале нулевых место было дико запущенным и страшным, а оттого частенько мелькало в сводках криминальной хроники: там грабили, насиловали и били.

Лихие времена миновали - городские власти отстроили в парке ротонду, обновляли лавочки и мостили дорожки. Были и неудачные попытки передать парк в концессию. Но что-то у концессионеров и властей города не заладилось, и опять встало масштабное благоустройство парка. Не так давно на него обратило внимание губернское руководство и велело создать там патриотический парк «Патриот». Парк Победы был передан из ведения муниципалитета МУПу «Дирекция парков».

По весне этого года там появилась военная техника: огромный самолёт и другие образцы. Но «точечными ударами» парк не преобразить. Нужен план. А тут ещё и 75-летие Великой Победы в следующем году.

Как реконструировать и преображать парк, обсудили на заседании комиссии по развитию города, городскому хозяйству, экологии и молодежной политике Общественной палаты Твери в минувшую среду, 11 сентября. План реконструкции презентовали представители горадминистрации.

На слайдах всё было очень красиво: вход в парк, обустроенный в виде пантеона, расположится у театра кукол. По обеим сторонам от входной группы - самолёт и вертолёт. На берегу Лазури будет обустроена лодочная станция. Внутри парка расположится часовня, наподобие той, что у обелиска. К 2025 году в парке появится и музей Юнармии.

Плюс скамейки, дорожки, плац - чтоб в суворовцы там принимать. А то пробки в городе из-за перекрытий у обелиска большие и горожане недовольны.

Красивая презентация произвела на общественников неожиданно отрицательный эффект. На приглашённых на заседание сотрудников горадминистрации и депутатов гордумы обрушился шквал критики: «у семи нянек дитя без глазу - парк сейчас развален и будет таким», «не улучшить там ничего - денег в бюджете на его восстановление нет», «почему в других городах центральные парки в отличном состоянии? У них проблем не меньше», «когда красоту-то наводить - через неделю осень, через две - зима. Сезон строительных работ заканчивается. К 9 мая, конечно, ничего не успеем», «меня в парке чуть не сбил электросамокат - вы дорожки для них не предусмотрели».

В общем, разнесли в пух и прах, пригрозили: письмо напишут главе города - парк в неудовлетворительном состоянии. Вернуть в спокойное русло беседу о реконструкции парка не удалось ни городским чиновникам, ни представителям «Дирекции парков».

Снизить накал страстей смог лишь депутат гордумы Дмитрий Гуменюк, он взял слово в самом конце обсуждения. Это его округ, и с проблемами парка он хорошо знаком.

- Не будем давать оценки, - обратился он к собравшимся. - Мы сегодня конструктивно должны обсуждать элементы, которые должны лечь в основу проектирования. Пообещал: направит на проектную документацию свой депутатский миллион (эта сумма ежегодно выделяется депутату Думы из казны муниципалитета, потратить он её должен, само собой, не на себя любимого, а на улучшение жизни горожан своего участка).

Собравшиеся поостыли и с депутатом согласились: надо плясать от печки, начинать от проекта и постепенно в жизнь воплощать.

После заседания мы поинтересовались у депутата Дмитрия Гуменюка: «Почему же, на его взгляд, никто из общественников не верит в этот проект. Почему такой пессимизм?»

- Давайте пессимизм сразу отметём! Мы все активные люди! Думаю, к 9 мая мы какие-то элементы патриотической части сможем реализовать. Конечно, парк требует реконструкции. Ландшафтному парку «Тьмака» уделяется внимание, а парку Победы - нет. А меж тем это жемчужина Центрального района. Я верю, что за пять лет с привлечением как бюджетных, так и внебюджетных источников, а также депутатских средств, мы приведём парк в порядок.

Спросили мы и о возможном переносе с Пролетарки в парк памятника танковому экипажу Степана Горобца. Сейчас он стоит на месте историческом, в парке же никакой исторической привязки не будет.

- Не уверен, что памятник надо переносить в парк. Сегодня эта тема подробно не обсуждалась. Но, думаю, в будущем обсуждение будет жарким. Что до памятника, сегодня он требует реконструкции.

По мнению депутата, парк должен быть прежде всего удобен и приспособлен для отдыха горожан. Якоря - патриотическая часть - это хорошо. Но начинать нужно всё-таки с общественного пространства: с туалетов, точек питания, дорожек. Ведь парк - это прежде всего одно из центральных мест отдыха тверичан.

Обсуждение вопроса о реконструкции парка Победы было бурным.