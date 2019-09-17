Более 3600 семей в Тверской области получают пособие за первого ребенка

СЕГОДНЯ 08:49 2019-09-17T08:49:00+03:00

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В 2019 году в Тверской области 3644 семей получают пособие при рождении первого ребёнка в сумме 10 710 рублей. Общая сумма выплат с начала года составила почти 270 млн рублей. Всего в 2019-м региону из федеральной казны на эти цели предусмотрено свыше 389 млн рублей.

Мера социальной поддержки введена в рамках национального проекта "Демография", который реализуется в Верхневолжье. В прошлом году выплаты получали более 2000 семей.

Поддержка семьи и детства - один из приоритетов работы правительства Тверской области. В сентябре было принято решение о введении в четырёх новых мер социальной помощи многодетным семьям. Они начнут действовать с 2020 года.

- В последние годы на федеральном и региональном уровне введён целый ряд новых мер социальной поддержки семей. Мы видим, что они достаточно эффективны, - отмечает губернатор Игорь Руденя.

Подтверждением тому служит то, что с 2015 года в Тверской области количество многодетных увеличилось более чем на 40% и составляет 11 705 семей.

ИСТОЧНИК KP.RU