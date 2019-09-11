2019-09-11T17:39:18+03:00
Общество

С 2020 года в Тверской области начнут действовать новые меры поддержки для семей с детьми

Этот вопрос обсудили 11 сентября на заседании регионального правительства
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области введены новые меры поддержки многодетных семейВ Тверской области введены новые меры поддержки многодетных семейФото: Евгения ГУСЕВА
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С 2020 года в Тверской области начнут действовать четыре новые меры поддержки для многодетных семей.

Так, семьи которые воспитывают пять и более детей, смогут получить субсидию на приобретение транспортного средства (до 50 % его стоимости) один раз в пять лет. Также многодетные семьи освобождаются от уплаты транспортного налога на одну легковую машину (мощностью до 250 лошадиных сил).

Матери из многодетных семей смогут получить компенсацию на изготовление и ремонт зубных протезов.

Помогут многодетным собрать в школу первоклашек. К 1 сентября они получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

- В последние годы на федеральном и региональном уровне введён целый ряд новых мер социальной поддержки семей. Мы видим, что они достаточно эффективны, - отметил на заседании губернатор Тверской области Игорь Руденя. - Новые инициативы, в первую очередь, направлены на молодые и многодетные семьи, решение жилищного вопроса, создание условий для роста доходов семей, включая трудоустройство, воспитание и образование детей, а также пропаганду семейных ценностей.

Для координации работы в этой сфере губернатор поручил сформировать отдельный региональный орган исполнительной власти, который будет отвечать за вопросы демографии, поддержки многодетных семей, материнства и детства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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