2019-09-14T19:09:23+03:00
Происшествия

Пропавшая в Твери 12-летняя девочка найдена живой

Следователями выясняются обстоятельства исчезновения ребёнка
Виктория ТУШКОВА
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К тверским следователям сообщение об исчезновении ребёнка поступило вечером 13 сентября.К тверским следователям сообщение об исчезновении ребёнка поступило вечером 13 сентября.Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Девочку нашли на улице, недалеко от дома. Она жива и здорова.

Напомним, к тверским следователям сообщение об исчезновении ребёнка поступило вечером 13 сентября. Сообщалось, что девочка не вернулась из школы.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека).

К поискам ребёнка подключились полицейские, спасатели МЧС и добровольцы. Проверялись чердаки и подвалы, заброшенные строения, проводились беседы с местными жителями.

- В настоящее время следователями выясняются все без исключения обстоятельства исчезновения ребёнка. Следственные органы СК России по Тверской области выражают огромную благодарность всем, кто не жалея сил и времени, принимал участие в поисках пропавшей девочки, что в кратчайшие сроки и привело к положительному результату, - сообщила пресс-служба СК России по Тверской области .

ИСТОЧНИК KP.RU

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