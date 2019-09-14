2019-09-14T15:06:56+03:00
Происшествия

Двенадцатилетняя девочка пропала в Твери

Следствие считает, что в отношении ребёнка могло быть совершено преступление
Виктория ТУШКОВА
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Пропала 12-летняя девочка. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.Пропала 12-летняя девочка. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.
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Информация о пропаже 12-летней школьницы поступила в следственный отдел регионального СК России вечером 13 сентября.

Девочка не вернулась домой после занятий в школе. Следователь и криминалисты СКР уже опросили руководство школы, людей из круга общения девочки и её родственников.

- Малолетний возраст ребёнка, а также тот факт, что до настоящего времени о её местонахождении ничего не известно, дали следствию основания полагать, что причиной её безвестного отсутствия возможно могли явиться противоправные действия посторонних лиц, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека).

Ведётся поиск ребёнка. К нему подключились следователи, криминалисты, полиция, МЧС и волонтёры.

Следователи также выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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