Двенадцатилетняя девочка пропала в Твери
Информация о пропаже 12-летней школьницы поступила в следственный отдел регионального СК России вечером 13 сентября.
Девочка не вернулась домой после занятий в школе. Следователь и криминалисты СКР уже опросили руководство школы, людей из круга общения девочки и её родственников.
- Малолетний возраст ребёнка, а также тот факт, что до настоящего времени о её местонахождении ничего не известно, дали следствию основания полагать, что причиной её безвестного отсутствия возможно могли явиться противоправные действия посторонних лиц, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека).
Ведётся поиск ребёнка. К нему подключились следователи, криминалисты, полиция, МЧС и волонтёры.
Следователи также выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье.
ИСТОЧНИК KP.RU