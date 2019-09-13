Родителей детей, больных муковисцидозом, пригласят на конференцию в Твери

СЕГОДНЯ 17:59 2019-09-13T17:59:06+03:00

Перед ними выступят ведущие российские специалисты, занимающиеся исследованием и лечением этого заболевания

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14 сентября в детской городской больнице №1 состоится конференция «Муковисцидоз (клиническая картина, диагностика, лечение, диспансеризация)».

На мероприятие пригласят родителей, воспитывающих детей с таким диагнозом. Перед ними выступят ведущие российские специалисты, занимающиеся исследованием и лечением этого серьезного заболевания.

Откроет конференцию главный детский пульмонолог Министерства здравоохранения Тверской области, доцент кафедры педиатрии и неонатологии Тверского ГМУ Ирина Ермакова.

- Конференция-Школа даёт родителям получить возможность прямого общения со специалистами, узнать новые веяния в лечении, услышать рекомендации известных российских специалистов, - цитирует слова Ирины Ермаковой пресс-служба минздрава Тверской области.

СПРАВКА "КП"

Муковисцидоз - системное наследственное заболевание, обусловленное мутацией определённого гена и характеризующееся поражением желёз внешней секреции, тяжёлыми нарушениями функций органов дыхания и желудочно-кишечного тракта.

ИСТОЧНИК KP.RU