Родителей детей, больных муковисцидозом, пригласят на конференцию в Твери
14 сентября в детской городской больнице №1 состоится конференция «Муковисцидоз (клиническая картина, диагностика, лечение, диспансеризация)».
На мероприятие пригласят родителей, воспитывающих детей с таким диагнозом. Перед ними выступят ведущие российские специалисты, занимающиеся исследованием и лечением этого серьезного заболевания.
Откроет конференцию главный детский пульмонолог Министерства здравоохранения Тверской области, доцент кафедры педиатрии и неонатологии Тверского ГМУ Ирина Ермакова.
- Конференция-Школа даёт родителям получить возможность прямого общения со специалистами, узнать новые веяния в лечении, услышать рекомендации известных российских специалистов, - цитирует слова Ирины Ермаковой пресс-служба минздрава Тверской области.
СПРАВКА "КП"
Муковисцидоз - системное наследственное заболевание, обусловленное мутацией определённого гена и характеризующееся поражением желёз внешней секреции, тяжёлыми нарушениями функций органов дыхания и желудочно-кишечного тракта.
ИСТОЧНИК KP.RU