2019-09-13T17:19:32+03:00
Общество

Конференция по паллиативной помощи состоится в Твери

С докладом выступит эксперт Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Тверскому хоспису крайне необходимо подходящее помещение.Тверскому хоспису крайне необходимо подходящее помещение.Фото: Милана СОКОЛ
Изменить размер текста:

В понедельник, 16 сентября, в стенах Тверского медицинского колледжа пройдёт практическая конференция по вопросам оказания паллиативной помощи. Конференцию организует региональный Минздрав.

С докладом выступит эксперт Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи, врач-методист Центра паллиативной помощи из Москвы Ольга Выговская.

Планируется затронуть аспекты основ паллиативной помощи, профилактики заболеваний, связанных с длительным постельным режимом, и вопросы лечения пролежней и хронических ран.

Напомним, в минувшем июле вице-премьер РФ Татьяна Голикова рекомендовала заняться организацией паллиативной помощи в Тверской области. Голикова сообщила о необходимости рассмотреть вопрос государственной поддержки некоммерческих организаций, оказывающих паллиативную помощь. Такая организация у нас одна - медицинская автономная НКО «Тверской хоспис «Анастасия». Хоспис работает в Твери силами энтузиастов с 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области в ближайшие несколько лет займутся рекультивацией свалок
Бдительная пенсионерка из Твери пожаловалась в полицию на телефонных мошенников
Под Тверью уничтожили 68 снарядов военного времени
Следователи начали проверку по факту падения штукатурки с фасада дома в центре Твери
В одной из школ Твери на уроках музыки дети поют песни Михаила Круга
Родителей детей, больных муковисцидозом, пригласят на конференцию в Твери
В выходные в Тверской области обещают сильный ветер
Машинист и его помощник украли 15 канистр топлива, слив его с тепловоза в Тверской области
В Твери водитель сдавал назад и сбил пешехода
Коммунальщики будут смывать кровавые глаза на памятнике в центре Твери после тщательного обследования
Жители Твери хотят ездить на синих автобусах
Житель Тверской области лишился велосипеда, который оставил у входа в магазин
В Тверской области водитель устроил аварию с пострадавшими и сбежал с места происшествия