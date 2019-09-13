Конференция по паллиативной помощи состоится в Твери

СЕГОДНЯ 17:19 2019-09-13T17:19:32+03:00

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В понедельник, 16 сентября, в стенах Тверского медицинского колледжа пройдёт практическая конференция по вопросам оказания паллиативной помощи. Конференцию организует региональный Минздрав.

С докладом выступит эксперт Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи, врач-методист Центра паллиативной помощи из Москвы Ольга Выговская.

Планируется затронуть аспекты основ паллиативной помощи, профилактики заболеваний, связанных с длительным постельным режимом, и вопросы лечения пролежней и хронических ран.

Напомним, в минувшем июле вице-премьер РФ Татьяна Голикова рекомендовала заняться организацией паллиативной помощи в Тверской области. Голикова сообщила о необходимости рассмотреть вопрос государственной поддержки некоммерческих организаций, оказывающих паллиативную помощь. Такая организация у нас одна - медицинская автономная НКО «Тверской хоспис «Анастасия». Хоспис работает в Твери силами энтузиастов с 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU