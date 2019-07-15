2019-07-15T16:39:03+03:00
Общество

Вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала Тверской области заняться организацией паллиативной помощи в регионе

«КП»-Тверь» побеседовала с руководителем единственного в регионе хосписа
Виктория ТУШКОВА
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Силами протоиерея Александра Шабанова и других энтузиастов хоспис "Анастасия" работает вот уже пять лет.Силами протоиерея Александра Шабанова и других энтузиастов хоспис "Анастасия" работает вот уже пять лет.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рекомендовала Правительству Тверской области заняться организацией паллиативной помощи в регионе, и в частности в Твери. В подписанном Татьяной Голиковой поручении говорится о необходимости рассмотреть вопрос государственной поддержки некоммерческих организаций, оказывающих паллиативную помощь.

Такая организация у нас одна - это медицинская автономная некоммерческая организация «Тверской хоспис «Анастасия». Силами энтузиастов хоспис работает в Твери с 2014 года. О том, какая помощь со стороны государства необходима хоспису «Анастасия», «КП»-Тверь» побеседовала с его организатором и директором протоиереем Александром Шабановым.

- Финансовая организация работы любого хосписа состоит на 80% из государственного участия и на 20% - из спонсорской поддержки. Именно по такой схеме успешно работают хосписы в России и за рубежом, - рассказал Александр Шабанов. - Мы пока функционируем без государственной финансовой поддержки. И всё это время хоспису приходится работать, не имея собственного стационара.

Самая насущная проблема для хосписа сегодня - поиск и переоборудование подходящего помещения. А в идеале - строительство нового здания, изначально спроектированного под цели хосписа и отвечающего его философии, которая заключается не просто в организации временного пребывания больного, а в создании для него и его родственников условий, купирующих как физическую, так и душевную, психологическую боль.

Хосписный стационар должен быть в зоне лёгкого доступа и соответствовать специфическим требованиям. Как минимум зданию необходимо иметь широкие коридоры, в которых смогут разъехаться две кровати, и отдельные палаты с санузлами, где будет комфортно лежачему больному и его родственникам. Поэтому строительство нового здания с финансовой стороны может быть более выгодным, нежели перестройка и переоборудование имеющихся типовых больничных помещений.

Причём практика показывает, что хоспис необходим именно в Твери, где сконцентрировано основное количество паллиативных больных и создана инфраструктура. В некоторых районах области, где в больницах на балансе бюджета имеются паллиативные койки, они не выполняют свою миссию, считает Александр Шабанов.

- Паллиативных больных там зачастую просто нет. На паллиативных койках зимуют социальные сироты либо они используются как геронтологические койко-места, - продолжает отец Александр. - Такая помощь, безусловно, нужна, но это не паллиатив. Это не эффективная система, и ей необходима реорганизация.

Кроме собственного стационара хоспису нужны средства на маршрутизацию больных и на работу централизованной горячей линии. Сейчас она существует в виде личных номеров телефонов энтузиастов организации. Медикам, работающим с паллиативными больными и оказывающим консультации, нужно платить зарплату. Спонсорская помощь, увы, не в состоянии обеспечить всех этих потребностей.

- Хоспис не должен существовать автономно. Если сформулировать кратко, хоспису необходимо, чтобы его работу включили в бюджет, чтобы она была признана как необходимая обществу, - подытожил Александр Шабанов. - Это могло бы решить и ещё одну проблему: в предыдущие годы часть денег, выделяемых федеральным бюджетом на тверской паллиатив, возвращалась обратно в государственную казну, потому что просто не была использована. Оказывая непосредственную паллиативную помощь, работники хосписа как никто знают эффективные направления использования этих целевых денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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