2019-09-06T17:35:39+03:00
Общество

В Твери вандалы изуродовали парковую скульптуру на бульваре Радищева

Инцидент произошел 6 сентября
Ольга ТРОФИМОВА
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Памятник на Радищева "заплакал кровавыми слезами" Фото: vk.com/"Тверь ВКонтакте"Памятник на Радищева "заплакал кровавыми слезами" Фото: vk.com/"Тверь ВКонтакте"
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Фотографии изуродованной парковой скульптуры на бульваре Радищева появились в сообществе "Тверь ВКонтакте". Подпись к посту оказалась в тему "Душевное состояние тверских памятников".

Очевидно, что парковая скульптура в Твери не в чести ни у властей, ни у горожан. Взять, к примеру, памятник "Эволюция", который якобы реставрировали, а в итоге нашли сломанным в садовом товариществе. И вот новый акт вандализма на Радищева.

К слову, неизвестный монумент, который в народе называют "памятник Курту Кобейну", из той же серии, что жаба и другие скульптуры, которые остались городу в наследство после всероссийского пленэра скульпторов, прошедшего в городе в 90-х годах 20 века.

ИСТОЧНИК KP.RU

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