Прокуратура помогла сироте получить квартиру в Твери
В прокуратуру области обратился 21-летний местный житель. Молодой имеет статус сироты, после службы в Вооруженных силах Российской Федерации, вернулся в Тверь и устроился на работу, но жильем оказался не обеспечен.
Прокуратура обратилась с иском в суд о восстановлении сироты в законных правах.
Центральным районным судом г. Твери удовлетворены исковые требования прокурора Тверской области. Министерству социальной защиты населения области и администрации г. Твери необходимо предоставить сироте благоустроенное жилое помещение специализированного жилого фонда по договору найма специализированного жилого помещения.
Решение суда не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU