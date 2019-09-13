Прокуратура помогла сироте получить квартиру в Твери

СЕГОДНЯ 11:15 2019-09-13T11:15:00+03:00

После армии молодому человеку негде было жить

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В прокуратуру области обратился 21-летний местный житель. Молодой имеет статус сироты, после службы в Вооруженных силах Российской Федерации, вернулся в Тверь и устроился на работу, но жильем оказался не обеспечен.

Прокуратура обратилась с иском в суд о восстановлении сироты в законных правах.

Центральным районным судом г. Твери удовлетворены исковые требования прокурора Тверской области. Министерству социальной защиты населения области и администрации г. Твери необходимо предоставить сироте благоустроенное жилое помещение специализированного жилого фонда по договору найма специализированного жилого помещения.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU