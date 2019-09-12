Водитель на мопеде не справился с управлением и опрокинулся в Тверской области
ДТП произошло в Вышневолоцком районе
Водитель мопеда опрокинулся по пути в Вышний ВолочекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась утром, 11 сентября, на автодороге В.Волочек-Ермолкино-Починок в Вышневолоцком районе.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 33-летний водитель мопеда "Альфа" ехал в направлении г. Вышний Волочек, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства.
В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU