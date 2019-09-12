Водитель на мопеде не справился с управлением и опрокинулся в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:21 2019-09-12T12:21:27+03:00

Водитель мопеда опрокинулся по пути в Вышний Волочек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Авария случилась утром, 11 сентября, на автодороге В.Волочек-Ермолкино-Починок в Вышневолоцком районе.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 33-летний водитель мопеда "Альфа" ехал в направлении г. Вышний Волочек, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU