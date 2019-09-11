2019-09-11T21:40:53+03:00
Общество

В Тверской области уничтожили 45 тонн санкционных продуктов

Проверку не прошли сыры, яблоки и груши
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области уничтожили почти 45 тонн яблок и 30 кг сыров и маслаВ Тверской области уничтожили почти 45 тонн яблок и 30 кг сыров и маслаФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Управлении Россельхознадзора по Тверской области подвели итоги работы за восемь месяцев 2019 года.

За это время на трассе М-9, по данным ведомства, проведено 20 рейдов, еще 246 контрольно-надзорных мероприятий было организовано в торговых точках региона.

В результате в розничной сети обнаружено около 31 кг запрещённой к ввозу на территорию Российской Федерации продукции животного происхождения - масла и сыров из Украины, Германии, Польши, Испании и Италии и 494 кг санкционных яблок и груш.

В ходе рейдов совместно с Тверской таможней и правоохранительными органами Тверской области на федеральной трассе М-9 "Балтия" выявлено 44,784 тонн запрещенных яблок.

Вся выявленная санкционная продукция общим весом 45,31 тонн изъята и уничтожена в установленном законодательством порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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