В Тверской области уничтожили 45 тонн санкционных продуктов
В Управлении Россельхознадзора по Тверской области подвели итоги работы за восемь месяцев 2019 года.
За это время на трассе М-9, по данным ведомства, проведено 20 рейдов, еще 246 контрольно-надзорных мероприятий было организовано в торговых точках региона.
В результате в розничной сети обнаружено около 31 кг запрещённой к ввозу на территорию Российской Федерации продукции животного происхождения - масла и сыров из Украины, Германии, Польши, Испании и Италии и 494 кг санкционных яблок и груш.
В ходе рейдов совместно с Тверской таможней и правоохранительными органами Тверской области на федеральной трассе М-9 "Балтия" выявлено 44,784 тонн запрещенных яблок.
Вся выявленная санкционная продукция общим весом 45,31 тонн изъята и уничтожена в установленном законодательством порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU