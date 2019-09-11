Бывший осужденный обокрал общежитие в Твери

СЕГОДНЯ 19:40 2019-09-11T19:40:38+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 31-летний житель областного центра. Мужчина рассказал, что неизвестный взломал замок входной двери его комнаты в общежитии и украл деньги и бытовую технику. Ущерб составил более 20 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался неработающий, ранее судимый 30-летний житель Твери.

Мужчина признался в содеянном, его задержали и водворили в изолятор временного содержания.

За кражу он снова может сесть в тюрьму на шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU