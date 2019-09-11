2019-09-11T11:36:59+03:00
Общество

В Тверской области выбирают лучшего народного участкового

Отдать свой голос может каждый житель региона
Ольга ТРОФИМОВА
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Проголосовать за лучшего народного участкового может каждый Фото: УМВД России по Тверской областиПроголосовать за лучшего народного участкового может каждый Фото: УМВД России по Тверской области
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Сегодня, 11 сентября, стартовал Всероссийский конкурс "Народный участковый", который проводит МВД России.

Конкурс пройдет в три этапа. На первом и втором этапе будет выбран лучший народный участковый на региональном уровне. Награждение победителя и призеров третьего этапа конкурса пройдет в торжественной обстановке в Министерстве Внутренних Дел Российской Федерации в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

Первый этап голосования уже стартовал на сайте УМВД России по Тверской области и завершится 20 сентября.

Победители первого этапа пройдут во второй тур голосования, который состоится с 7 по 16 октября.

Третий этап конкурса стартует 1 ноября 2019 года. По 10 ноября включительно вы сможете голосовать за участковых на нашем сайте. "Комсомольская правда" является информационным партнером акции. Здесь и будет определен победитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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