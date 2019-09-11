Жителей Тверской области призывают собирать макулатуру и участвовать в экомарафоне

СЕГОДНЯ 10:06 2019-09-11T10:06:53+03:00

Он пройдет в Верхневолжье с 23 сентября по 15 августа

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Экомарафон "Переработка" под девизом "Сдай макулатуру - Спаси дерево" проходит в 43 субъектах РФ. И Тверская область - в их числе.

Соревнование проходит между районами и городами области. По итогам победители получат благодарности и ценные призы. Кроме того, по итогам акции будет составлен "зеленый рейтинг" региона.

- Для нас участие в национальном проекте имеет особое значение: это дает возможность выйти на новый уровень развития, – считает губернатор Игорь Руденя.

И прогресс уже есть. На днях Минприроды России обнародовало государственный Доклад "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году". Согласно документу, уровень загрязнённости воздуха в Тверской области оценён как низкий, в то время как в 2010 году он был очень высоким.

Если вы хотите присоединиться к экомарафону и спасти дерево, то оставляйте заявку на официальном сайте www.сдай-бумагу.рф и приступайте к сбору. В акции также могут участвовать учебные заведения, общественные организации, предприятия всех населенных пунктов региона.

По всем вопросам можно обращаться в оргкомитет экомарафона по телефону +7(965)237-36-07 или в Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области по телефону (4822)73-31-70.

ИСТОЧНИК KP.RU