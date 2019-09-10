2019-09-10T17:49:46+03:00
Общество

Более 65 тысяч человек сделали прививки от гриппа в Тверской области

Статистику распространения сезонных заболеваний и хода прививочной кампании отслеживает региональный Роспотребнадзор
Виктория ТУШКОВА
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Состав вакцины обновляется ежегодно с учётом прогнозируемых штаммов гриппаСостав вакцины обновляется ежегодно с учётом прогнозируемых штаммов гриппаФото: Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Эпидемиологическая обстановка по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тверской области остаётся стабильной, сообщает ведомство. В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Как отмечают специалисты, вакцинация позволяет снизить заболеваемость и вероятность гриппозных осложнений. Состав вакцины обновляется ежегодно с учётом прогнозируемых штаммов гриппа.

По статистике Роспотребнадзора в предстоящий эпидсезон за счёт средств Федерального бюджета планируется привить против гриппа 560 тысяч жителей Тверской области (в том числе более 128 тысяч детей.

На 10 сентября привито уже более 65 тысяч человек.

Напомним, в государственных поликлиниках вакцинирование бесплатное, но сделать прививку оперативно вряд ли получится: это выяснила "КП"-Тверь", корреспондент которой испытал процесс бесплатной вакцинации на себе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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