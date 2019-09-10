2019-09-10T18:00:36+03:00
Звезды

В Тверском императорском дворце готовятся к открытию нового сезона музейно-театральных программ

Первым станет моноспектакль Леши Зинатулина по повести Леонида Андреева «Он. Рассказ неизвестного»
Ирина ТАРАСОВА
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Репин не единожды писал Андреева. Фото: Илья Репин. Галерея картин и рисунков художника Портрет писателя Леонида Андреева, 1912Репин не единожды писал Андреева. Фото: Илья Репин. Галерея картин и рисунков художника Портрет писателя Леонида Андреева, 1912
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21 сентября в Тверском императорском дворце откроют новый сезон музейно-театральных программ. Открытие пройдет в Восточной башне Дворца, а подготовили его Тверская областная картинная галерея совместно со студией «Знаки сезонников».

Первая встреча «Портрет Леонида Андреева» будет посвящена дружбе двух знаменитых петербургских «дачников» – художника Ильи Репина и писателя Леонида Андреева.

Репинская усадьба «Пенаты» и вилла Андреева на Черной речке (Ваммельсуу) «Белая ночь» («Аванс») были расположены по соседству. Одно из страстных увлечений писателя – яхты. Возможно, именно такую морскую прогулку по Финскому заливу запечатлел в 1912 году И. Е. Репин.

- Художник не единожды писал Андреева. Однако Репину всегда хотелось зафиксировать разные этапы жизни своих героев. По словам В.В. Стасова Репин-портретист отличался от всех других мастеров стремлением «изобразить творческую и работающую внутри головы, мысль великого человека». Пожалуй, на портрете из тверского художественного собрания удалось наиболее выразительно отразить противоречивость страстной натуры писателя, сам образ бездны, которым был зачарован Андреев всю свою жизнь, - рассказывают в ТОКГ.

Во второй части программы покажут премьерный моноспектакль Леши Зинатулина по мотивам повести Леонида Андреева «Он. Рассказ неизвестного». Постановка создана на стыке литературного и кукольного театра. «Таинственная повесть» пропитана мистикой и позволяет ощутить мерцающую атмосферу Серебряного века.

Встреча приурочена к 175-летнему юбилею художника И. Е. Репина (1844–1930) и столетию со дня смерти писателя Л. Н. Андреева (1871–1919).

Возрастная категория: 12+

Стоимость билета – 200 руб.

ул. Советская, д. 3 (Тверской императорский дворец).

Справки по тел.: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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