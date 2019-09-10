В течение недели пассажиры смогут бесплатно возить велосипеды в тверских и московских электричках

СЕГОДНЯ 12:56 2019-09-10T12:56:18+03:00

Целую неделю велосипеды можно будет возить в электричках бесплатно Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

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Масштабный праздник для всех любителей велоспорта - Осенний велофестиваль - состоится в Москве 15 сентября. Событие даст старт традиционной Европейской неделе мобильности.

В связи с этим пассажиры, поддерживающие велодвижение, с 15 по 22 сентября смогут бесплатно возить велосипеды во всех пригородных поездах Московско-Тверской ППК. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Временная льгота актуальна для Зеленограда, Твери и Подмосковья. Чтобы провезти своего двухколесного друга бесплатно, необходимо обратиться в кассу и получить специальный безденежный билет.

И не забываем, что в течение всего года пассажиры пригородных поездов Ленинградского направления могут бесплатно возить велосипеды по Москве и Московской области с 21:00 до 6:00 и с 11:00 до 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU