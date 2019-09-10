2019-09-10T09:32:31+03:00
Общество

За выходные в Тверской области поймали полсотни пьяных водителей

Региональная Госавтоинспекция подвела итоги "Контроля трезвости"
Ольга ТРОФИМОВА
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В выходные на тверских дорогах поймали 50 пьяных водителейВ выходные на тверских дорогах поймали 50 пьяных водителейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В минувшие выходные с 6 по 8 сентября на территории Тверской области проходило профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". Госавтоинспекторы выявляли, кто из водителей сел за руль в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

По итогам рейда к ответственности было привлечено более 50 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии. Все нарушители привлечены к ответственности.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей Верхневолжья исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

А также проявить сознательность и сообщать о подобных нарушениях по телефону полиции 02; 102 или 112 (марка автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д).

ИСТОЧНИК KP.RU

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