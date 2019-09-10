Житель Тверской области лишился инструментов, которые хранил в пристройке

СЕГОДНЯ 08:43 2019-09-10T08:43:37+03:00

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В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Торжокский" позвонил 36-летний житель Торжка и заявил, что из пристройки, которая находится в непосредственной близости от его дома, неизвестный украл электроинструменты на общую сумму 10 тысяч рублей.

Полицейские выехали по вызову, обследовали место происшествия, опросили возможных свидетелей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый и его местонахождение были установлены. Злоумышленником оказался 37-летний ранее судимый местный житель. Мужчина признался в содеянном и вернул украденное имущество.

По статье "Кража" фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU