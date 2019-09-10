Житель Тверской области лишился инструментов, которые хранил в пристройке
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Торжокский" позвонил 36-летний житель Торжка и заявил, что из пристройки, которая находится в непосредственной близости от его дома, неизвестный украл электроинструменты на общую сумму 10 тысяч рублей.
Полицейские выехали по вызову, обследовали место происшествия, опросили возможных свидетелей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый и его местонахождение были установлены. Злоумышленником оказался 37-летний ранее судимый местный житель. Мужчина признался в содеянном и вернул украденное имущество.
По статье "Кража" фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU