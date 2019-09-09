Губернатор Тверской области Игорь Руденя: Итоги выборов оцениваю очень высоко

СЕГОДНЯ 19:43 2019-09-09T19:46:08+03:00

В Единый день голосования явка избирателей в Тверской области составила более 27% Фото: пресс-служба ПТО

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Об итогах выборов Игорь Руденя рассказал 9 сентября, отвечая на вопросы журналистов во время инспекционной поездки на ул. Луначарского в Твери.

- Итоги выборов оцениваю очень высоко. Хотел бы поблагодарить наших граждан, жителей Тверской области, всех, кто принимал участие в Едином дне голосования, за высокий уровень политической культуры, избирательную комиссию региона за достойную организацию процесса, - отметил губернатор.

Напомним, по предварительным данным, явка на выборах в Единый день голосования в Тверской области превысила 27%. Жители четырёх муниципалитетов - Кашинского городского округа, Калязинского, Сонковского и Кесовогорского, выбирали депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Кашинскому одномандатному избирательному округу № 19.

В других муниципалитетах голосовали за депутатов в представительные органы местного самоуправления.

Всего на выборах замещались 286 депутатских мандатов.

- Сегодня мы выходим на новый уровень развития Тверской области, это высокая степень доверия граждан. Теперь депутатам предстоит выполнить все, что необходимо сделать в рамках обязательств, которые они взяли на себя, - подвел итоги Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU