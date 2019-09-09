Первые итоги: Победившие единороссы, неголосующая Тверь и хорошая погода, которая подвела

33 избирательных кампании разного уровня, 286 вакантных депутатских мандатов - в воскресенье, 8 сентября, голосовали в 60% муниципалитетов Верхневолжья. На кону были одно кресло в областном парламенте и депутатские кресла помельче в районных Думах и сельских поселениях. Тверь в этот раз не голосовала. Но отчего-то обычно равнодушные к выборам тверичане, исправно заваливавшие явку, захотели в них поучаствовать.

- Основная часть обращений на «горячую линию» в день выборов была от жителей областной столицы, которые хотели проголосовать. Пришлось им разъяснять, - поделилась с журналистами на пресс-конференции по итогам выборов председатель облизбиркома Валентина Дронова.

А так все прошло спокойно: без нарушений, скандалов, при удовлетворенности процессом наблюдателей (их было 1238) и помощи волонтеров.

- С одной стороны, подумаешь, какая ерунда, а с другой стороны - человеку приятно, что ему помогли по тем же четырем ступенькам на участке спуститься, - говоря о работе волонтеров, заметила председатель избирательной комиссии.

Явка по региону - 27,98%. Это 98 078 человек из 350 507. Были участки, где пришли к урнам 52% избирателей (Бологовский район). А были такие, где никого на участке не сыскать (Селиховское сельское поселение Конаковского района). Пришло всего лишь 5,24% избирателей.

- Погода сыграла злую шутку: было солнечно и тепло. Людей можно понять - закрытие дачного сезона, грибы. Тут задумаешься, нужно ли в сентябре выборы проводить, - рассуждала Валентина Дронова.

Теперь о фактических итогах. Битву за кресло в областном парламенте выиграл «единоросс», директор оборонного Калязинского машиностроительного завода - филиала ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» Алексей Рыкин. Он обошел четырех конкурентов.

Вообще же «единороссы» лидировали в этой кампании: больше всего кандидатов от них было зарегистрировано, больше всего избрано. Из 286 мандатов «Единая Россия» забрала 189 (66,08% мандатов), КПРФ – 19 (6,64%), ЛДПР – 8 (2,80%), «Справедливая Россия» - 7 (2,45%), иные партии – 1 (0,35%), самовыдвиженцам досталось 62 (21,68%) мандата.

Воскресные выборы – это, по сути, пристрелка на будущее для действующей власти. Через два года выборы главы региона (если, конечно, президент Игоря Руденю раньше не призовет на другую службу). А чтобы выдвинуться кандидату в губернаторы, необходимо пройти муниципальный фильтр. Проще говоря, заручиться поддержкой определённого числа муниципальных депутатов. Среди этих подписей обязательно должны быть автографы от определенного количества (точную цифру не называем: может измениться) глав муниципальных районов или городских округов. Конечно, чем больше у тебя сторонников-однопартийцев на местах, тем будет проще.

Так что, по сути, в минувшее воскресенье были выборы не только местных депутатов, но и будущего губернатора.

Под занавес общения с журналистами Валентина Дронова заметила, что предвыборные баталии этого сезона еще не закончились. 20 октября - выборы депутатов Дум первого созыва свежеобразованных Андреапольского и Весьегонского муниципальных округов.

И если в Андреаполе пока все вяло, то в Весьегонске, судя по числу выдвиженцев, будет серьезная борьба.