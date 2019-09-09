2019-09-09T17:45:14+03:00
Общество

На муниципальном транспортном предприятии Твери «ПАТП-1» новый руководитель

Предприятие возглавил Сергей Булычев
Виктория ТУШКОВА
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Сергей Валерьевич Булычев. Фото: МУП "ПАТП-1".Сергей Валерьевич Булычев. Фото: МУП "ПАТП-1".
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Тверское муниципальное транспортное предприятие МУП «ПАТП-1» возглавил Сергей Валерьевич Булычев. Имя и фото нового руководителя МУПа появились на сайте предприятия.

Как сообщили «КП»-Тверь» в МУП «ПАТП-1», новый руководитель заступил на пост 2 сентября. При этом информация о том, что у «ПАТП-1» новый руководитель практически нигде не распространялась, что странно, поскольку МУП «ПАТП-1» является стратегическим для города предприятием. Сведения, опубликованные в сети и ряде СМИ разнятся, точными фактами и подробностями относительно личности и карьеры нового руководителя муниципального транспорта «КП»-Тверь» пока не располагает. Но в ближайшее время мы постараемся узнать и опубликовать проверенную информацию о трудовой биографии Сергея Булычева.

Напомним, предыдущий руководитель муниципального транспортного предприятия, Артур Сычёв, покинул свой пост 3 июля. Проработав во главе МУПа три года, он не продлил свой контракт и ушёл с должности по собственному желанию. На настоящий момент он занимает пост в системе Росгвардии. После ухода Артура Сычёва пост руководителя предприятия на правах исполняющего обязанности директора занимал Андрей Толок. Сейчас он вернулся к своей прежней должности заместителя руководителя МУП «ПАТП-1» по общим вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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