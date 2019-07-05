Из МУП «ПАТП-1» в Росгвардию: Артур Сычёв покинул свой пост

Артур Сычёв, руководитель МУП «ПАТП-1», предприятия, отвечающего за работу всего муниципального общественного транспорта Твери, покинул свой пост 3 июля. Проработав во главе МУПа три года, он не продлил свой контракт и ушёл с должности по собственному желанию. «КП»-Тверь» поговорила с Артуром Сычёвым о причинах увольнения и о том, какой видится ему дальнейшая судьба предприятия и городского транспорта.

- Артур Вячеславович, чем вызвано решение покинуть пост руководителя МУП «ПАТП-1»?

- В системе управления городским транспортом я проработал четыре года, из них три возглавлял МУП «ПАТП-1». Я считаю, мы достойно поработали. Я не говорю, что обслуживание пассажиров стало идеальным. Но показатели, в условиях объективных проблем - старого ломающегося транспорта и катастрофической нехватки машин, выросли.

Сейчас инициирована новая программа по централизации пассажирских перевозок, и я думаю это верный путь развития общественного транспорта. Но в связи с тем, что разработка и продвижение этого проекта перешли на уровень регионального правительства, мне теперь стало интересно заниматься не текущей, а проектной деятельностью. Я смогу заниматься транспортом как депутат городской думы.

- Что ждёт наш общественный транспорт, в частности, трамваи? Всё говорит о том, что трамвайное движение всё-таки не возобновится: идёт демонтаж рельсов, с 1 июля автомобилистам разрешили делать левый поворот с трамвайных путей при спуске с Нового моста...

- Все эти вопросы — демонтаж рельсов, организация движения, никак не взаимосвязаны с открытием трамвайного движения. Организация схем дорожного движения решается в данный конкретный момент для решения тех или иных задач. Поворот с трамвайных путей в принципе прописан в правилах дорожного движения. Запрет этого поворота был необходим для повышения пропускной способности. И запрет давно было пора снять, в ситуации пока трамваи не ходят. Пойдёт трамвай — поменять схему организации дорожного движения обратно — дело десяти минут. Что касается рельсов, сейчас часто пишут, что раз рельсы разбирают, значит трамваю конец. Но эти рельсы — не трамвайные пути. Это просто рельсы, которые замурованы в асфальт, не отвечающие требованиям безопасности. Если по ним пойдёт трамвай, сойдёт с рельсов и кто-нибудь пострадает — это будет преступление, за которое полагается уголовная ответственность. Поэтому ни один вменяемый руководитель не может допустить пуск трамвая по этим путям.

- А что теперь станет с МУП «ПАТП-1»?

- Пока всё будет как есть. Я знаю, что сейчас активно ходят слухи о том, что предприятие ждёт ликвидация, закрытие, но мне о таких планах не известно. Пока МУП как работал так и работает.

- А где вы сами теперь планируете работать?

- Сейчас происходит реорганизация ведомственных охран, которые входят как филиалы в Росгвардию. Я возглавил тверской отдел управления Центра охраны объектов связи филиала Росгвардии по Западному округу. Этот отдел руководит Тверской областью, Псковской, Новгородской и Вологодской. Это было очень интересное предложение, проект, который я буду вести с нуля, и я, конечно, согласился.

- Как вас проводил коллектив предприятия?

- В конце моего последнего рабочего дня люди собрались в актовом зале, пригласили меня, мы друг друга поблагодарили. Мне даже подарили подарок — уличный гриль, вещь, которую всегда хочется, но сам никогда не купишь. Мы с коллективом всегда были командой. Договорились, что я могу к ним обращаться и сам буду на связи.

- Кто сейчас будет руководить предприятием за вас?

- Это Андрей Иванович Толок, он сейчас исполняет обязанности директора. Он был моим замом по общим вопросам и всегда исполнял обязанности директора в моё отсутствие. Все остальные заместители также на месте. Поэтому процесс на предприятии идёт, как и шёл.