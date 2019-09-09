В удомельском канале в Тверской области утонул подросток
Следователи выясняют обстоятельства ЧП
В канале в Удомле утонул 13-летний мальчикФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Сообщение о происшествии поступило в следственный отдел СК России 8 сентября.
Известно, что в городе Удомля Тверской области в канале, ведущем к озеру Песьво, утонул мальчик 2006 года рождения.
- По факту гибели ребенка следователем Бологовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка, назначена экспертиза, устанавливаются все обстоятельства, которые привели к трагедии, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU