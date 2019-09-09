Больница в Тверской области работала без реанимационного набора

9 Сент. 11:26 2019-09-09T11:36:51+03:00

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Проверку в Суховерковской участковой больнице ГБУЗ "Калининская ЦРКБ" провела прокуратура Калининского района и выявила нарушения законодательства об охране здоровья граждан.

В частности, установлено, что в помещении лечебного учреждения не имелось некоторого медицинского оборудования, которое может потребоваться для оказания пациентам качественной и своевременной медицинской помощи. А именно: реанимационного набора, укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций, сфигмоманометра для взрослых.

- По данному факту прокуратурой района в адрес главного врача медучреждения внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране здоровья граждан, которое рассмотрено и удовлетворено, недостающее медицинское оборудование приобретено и поставлено в Суховерковскую участковую больницу, - сообщили в областной прокуратуре.

Ответственное должностное лицо, допустившее бездействие, привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU