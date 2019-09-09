Больница в Тверской области работала без реанимационного набора
Проверку в Суховерковской участковой больнице ГБУЗ "Калининская ЦРКБ" провела прокуратура Калининского района и выявила нарушения законодательства об охране здоровья граждан.
В частности, установлено, что в помещении лечебного учреждения не имелось некоторого медицинского оборудования, которое может потребоваться для оказания пациентам качественной и своевременной медицинской помощи. А именно: реанимационного набора, укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций, сфигмоманометра для взрослых.
- По данному факту прокуратурой района в адрес главного врача медучреждения внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране здоровья граждан, которое рассмотрено и удовлетворено, недостающее медицинское оборудование приобретено и поставлено в Суховерковскую участковую больницу, - сообщили в областной прокуратуре.
Ответственное должностное лицо, допустившее бездействие, привлечено к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU