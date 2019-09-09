Предварительные результаты выборов в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:35 2019-09-09T08:43:52+03:00

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Вечером 8 сентября в Тверской области ровно в 20 часов закрылось 472 избирательных участка в 26 муниципальных образованиях. Завершились все 33 избирательные кампании, которые прошли на территории региона. Средняя явка составила 27,98%.

Разыгрывались 285 мандатов местного и один областного уровня. В последнем случае выбирали депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва Тверской области по Кашинскому одномандатному избирательному округу №19, вместо выбывшего в Госдуму Сергея Веремеенко.

Официальные итоги будут подведены избирательной комиссией Тверской области позже, но уже сейчас опубликованы предварительные данные.

Место в Законодательном собрании досталось единороссу, директору оборонного Калязинского машиностроительного завода - филиала ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» Алексею Рыкину. Он набрал 5336 голосов избирателей.

Следом за ним шёл коммунист, калязинский депутат и юрист Сергей Иванов. За него проголосовали 3309 человек.

И замкнул тройку кандидит от ЛДПР, безработный депутат от Калининского района Тверской области Владимир Германов с 1005 голосами.

О выборах в муниципалитетах «КП»-Тверь» расскажет позже. Судя по всему, там была весьма плотная борьба.

Так, например, на выборах в Кимрскую городскую думу победила «Единая Россия», набрав 28,18% голосов избирателей.

Это не подавляющий перевес, так как КПРФ совсем рядом — 21,06%. А следом идут «Справедливая Россия» и ЛДПР — 17,88% и 16,24% соответственно.

«КП»-Тверь» продолжит информировать читателей об итогах выборов в Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU