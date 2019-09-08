2019-09-08T20:19:40+03:00
Политика

Все избирательные участки в Тверской области закрылись

Итоги областной избирком огласит утром
Олег ЗИНЧЕНКО@OzinTver
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Выборы в Тверской области завершились.Выборы в Тверской области завершились.Фото: Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области закрылись все 472 избирательных участка в 26 муниципальных образованиях региона.

К ящикам для голосования пришли 98 078 человек, или 27,98% от всех 350 495 избирателей.

Сейчас на участках идёт подсчёт голосов.

Напомним, на территории региона прошло 33 избирательных кампании. 32 кампании были муниципальными и одна - выборы депутата Законодательного Собрания Тверской области вместо ушедшего в Госдуму Сергея Веремеенко.

Самую высокую явку показал Бологовский район район. Там на участки пришло 53,58% избирателей.

Равнодушие к выборам проявили избиратели Конаковского района, явка 5,24%.

О грубых нарушениях пока ничего не известно.

Итоги выборов будут подведены в избирательной комиссии Тверской области утром 9 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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