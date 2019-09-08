Все избирательные участки в Тверской области закрылись
В Тверской области закрылись все 472 избирательных участка в 26 муниципальных образованиях региона.
К ящикам для голосования пришли 98 078 человек, или 27,98% от всех 350 495 избирателей.
Сейчас на участках идёт подсчёт голосов.
Напомним, на территории региона прошло 33 избирательных кампании. 32 кампании были муниципальными и одна - выборы депутата Законодательного Собрания Тверской области вместо ушедшего в Госдуму Сергея Веремеенко.
Самую высокую явку показал Бологовский район район. Там на участки пришло 53,58% избирателей.
Равнодушие к выборам проявили избиратели Конаковского района, явка 5,24%.
О грубых нарушениях пока ничего не известно.
Итоги выборов будут подведены в избирательной комиссии Тверской области утром 9 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU