В Твери будут выковыривать закатанные в асфальт рельсы
Из-за этого на дороге может возникнуть пробка
В Твери снимают трамвайные рельсы.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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С 20 часов 8 сентября, до 5 часов 9 сентября, на пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы, будут снимать трамвайные рельсы. Те самые, которые пару лет назад были закатаны в асфальт.
В связи с работами могут возникнуть сложности в движении транспорта. Администрация Твери просит автомобилистов быть осторожными и заранее выбирать пути объезда.
Напомним, трамвайные пути убирают в связи с тем, что 14 ноября 2018 года обманным путём в Твери было ликвидировано трамвайное движение.
ИСТОЧНИК KP.RU