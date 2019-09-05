2019-09-05T16:30:49+03:00
Общество

Жизнь после трамваев: Асфальт на проспекте Победы в Твери выровняют, но позже

«КП»-Тверь» выяснила, будет ли доведено до ума состояние одного из главных проспектов областной столицы
Виктория ТУШКОВА
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Разница в высоте старого и нового покрытия на проспекте Победы пока весьма существенная.Разница в высоте старого и нового покрытия на проспекте Победы пока весьма существенная.Фото: Виктория ТУШКОВА
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В редакцию «КП»-Тверь» обратились автомобилисты, обеспокоенные тем, как уложили асфальт на проспекте Победы в Твери на месте демонтированных трамвайных рельсов.

- Разница в высоте старого и нового асфальта - сантиметров семь-восемь, не меньше, срез грубый. Можно колесо порвать, - возмутились водители.

Напомним, в конце лета по всему проспекту демонтировали ставшие ненужными после вероломной ликвидации трамваев рельсы и на их месте уложили асфальт - для удобства автомобилистов. Удобство пока весьма сомнительное, что подтвердил наш выезд на проспект Победы в район известного поворота на ГАИ, что на улице Терещенко. Действительно, старый и новый асфальт рабочие не сровняли, на всей протяжённости участка высота покрытия посередине дороги на несколько сантиметров ниже высоты боковых полос.

Проезжая данный участок водителям следует быть осторожными, здесь можно повредить колесо. Фото: Виктория ТУШКОВА

Проезжая данный участок водителям следует быть осторожными, здесь можно повредить колесо.Фото: Виктория ТУШКОВА

Ситуация эта временная, объяснили нам в администрации Твери.

- На данном участке проведён первый этап ремонта: сняты рельсы и сверху уложен асфальт. Впоследствии старое покрытие на боковых полосах движения срежут и на всей площади дороги уложат новое, дорога станет ровной, - сообщила начальник отдела информации и аналитики администрации города Твери Наталья Касаева.

Пока водителям придётся проявлять осторожность, проезжая данный участок. О точных сроках завершающего этапа ремонта пока говорить трудно, но известно, что его планируют закончить в течение этого сезона.

Вот так на проспекте Победы снимали ставшие ненужными рельсы. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Вот так на проспекте Победы снимали ставшие ненужными рельсы.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Выровнять асфальт обещают в течение сезона. Фото: Виктория ТУШКОВА

Выровнять асфальт обещают в течение сезона.Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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