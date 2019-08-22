Пять человек на одно кресло: Владимир Баюнов отказался от борьбы за мандат депутата Заксобрания Тверской области

В единый день голосования, 8 сентября, в числе прочих в регионе пройдут допвыборы депутата областного Заксобрания. Кресло в областном парламенте стало вакантным после того, как в сентябре прошлого года Сергей Веремеенко ушел заседать в Госдуму. Избирался он по Кашинскому одномандатному округу №19. Поэтому допвыборы пройдут здесь же. За кресло в областном парламенте, а заседать там избранный депутат будет три года до конца созыва, готовы были (выдвинулись) восемь человек, но зарегистрировали шестерых.

22 августа от борьбы отказался 67-летний «справедливоросс» Владимир Баюнов. - Территориальная избирательная комиссия Кашинского района на основании личного письменного заявления аннулировала регистрацию кандидата Баюнова, выдвинутого политической партией «Справедливая Россия», - поясняют в облизбиркоме.

Мотивов отказа Баюнов не пояснил. Да это и не требуется. Отказаться от дальнейшего участия в избирательной кампании – право любого кандидата, причём сделать это он может даже без объяснения причин, подав заявление в избирательную комиссию не позднее 2 сентября.

Надо полагать, Баюнов без дела не останется — он ведущий научный сотрудник «Всероссийского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства», депутат Собрания депутатов Бежецкого района.

Таким образом борьбу за кресло в областном парламенте продолжат пятеро:

1. Член партии ЛДПР Владимир Германов - временно неработающий депутат Собрания депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский район».

2. 66-летний Александр Гришин ранее в Заксобрании уже заседал, причем был одним из самых ярких депутатов в созыве. В прошлом коммунист и эсэр, сегодня он председатель регионального отделения партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Трудится замгендиректора ООО «Проект-2000».

3. Коммунист Сергей Иванов депутатствует в Совете депутатов Эммаусского сельского поселения Калининского района Тверской области и трудится юристом в ИП Хотулева Е.В.

4. 40-летний единоросс Алексей Рыкин проживает в Калязине, депутат Собрания депутатов Калязинского района. Работает директором филиала ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ».

5. 67-летний биолог Александр Сорокин работает в Тверском госуниверситете, доцент кафедры физической географии и экологии. В политжизни он зампредседателя политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».