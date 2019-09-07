Площадь Победы в Твери будет закрыта для проезда

СЕГОДНЯ 06:48 2019-09-07T06:48:07+03:00

В Твери пройдёт посвящение в суворовцы. Фото: СВУ.

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Сегодня, 7 сентября, в Твери пройдёт традиционное посвящение в суворовцы.

Для того, чтобы учащиеся Тверского суворовского военного училища могли провести торжественные мероприятия, будет ограничен проезд и парковка транспорта на площади Победы и ряде примыкающих улиц.

С 8:00 начнёт действовать ограничение на парковку, а с 12:30 на проезд. В 14:30 все ограничения будут сняты.

Тверскому СВУ исполнилось 75 лет. Традиция посвящать учащихся в суворовцы имеет давние традиции.

ИСТОЧНИК KP.RU