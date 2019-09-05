На время церемонии "Посвящение в суворовцы" в Твери перекроют несколько улиц
Согласно постановлению администрации Твери, на время проведения церемонии "Посвящение в суворовцы" в Центральном районе города перекроют несколько улиц.
В частности, 7 сентября движение транспорта в период с 12:30 до 14:30 и парковку с 8:00 до 14:30 запретят:
- на улице Софьи Перовской, у обелиска Победы, на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку в створе улицы Советской;
- на Краснофлотской набережной, на участке от площади Победы до дома № 4 на Краснофлотской набережной;
- на набережной реки Тьмаки, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля.
Водителей просят быть внимательнее при составлении маршрутов проезда. Транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, рекомендовано пересмотреть маршруты и исключить перечисленные улицы из схемы движения на указанный промежуток времени.
ИСТОЧНИК KP.RU