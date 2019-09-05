2019-09-05T15:25:20+03:00
Общество

На время церемонии "Посвящение в суворовцы" в Твери перекроют несколько улиц

Торжественное мероприятие состоится 7 сентября
Ольга ТРОФИМОВА
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7 сентября - важный день для тверских суворовцев7 сентября - важный день для тверских суворовцевФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Согласно постановлению администрации Твери, на время проведения церемонии "Посвящение в суворовцы" в Центральном районе города перекроют несколько улиц.

В частности, 7 сентября движение транспорта в период с 12:30 до 14:30 и парковку с 8:00 до 14:30 запретят:

- на улице Софьи Перовской, у обелиска Победы, на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку в створе улицы Советской;

- на Краснофлотской набережной, на участке от площади Победы до дома № 4 на Краснофлотской набережной;

- на набережной реки Тьмаки, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля.

Водителей просят быть внимательнее при составлении маршрутов проезда. Транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, рекомендовано пересмотреть маршруты и исключить перечисленные улицы из схемы движения на указанный промежуток времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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