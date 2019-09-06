2019-09-06T19:54:00+03:00
Общество

Воздушные шары над городом сначала порадовали, а затем напугали жителей Твери

Несколько из них стали стремительно терять скорость над Волгой
Ирина ТАРАСОВА
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Шары пролетали прямо над пятиэтажкамиШары пролетали прямо над пятиэтажкамиФото: Ирина ТАРАСОВА
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6 сентября с 18.00 недалеко от Твери практически одновременно в небо взмыли воздушные шары. Первые несколько минут разноцветные красавцы-гиганты застыли в синем мареве ровным кругом, и только спустя некоторое время стали расходиться в стороны.

Минут через минут 20 один из них обходил, словно, из любопытства "Рюмку", другие же неторопливо переплывали улицу Вагжанова, практически над крышами жилых домов.

Что говорить, жители Московского района тут же стали снимать неожиданных гостей. Но когда парочка шаров отделилась от большинства и двинулась с сторону Волгу, снижаясь с каждым метром, народ заволновался.

- Они что, падают? Или садятся? Если садятся, то куда? На воду? Или на небольшой пляжик?

Действительно, один из шаров вскоре снизился до того, что совершенно исчез из виду. Спустя некоторое время к этой части города слетелись и остальные аэростаты и стали опускаться. Видимо, именно с этой точки лучше всего было любоваться закатным солнцем.

Зрители провожали их до того момента, пока последний из них не исчез из виду. И только после этого разошлись по домам.

Напомним, полеты прошли в преддверии фестиваля "Небесный вояж", который пройдет под Тверью 7 сентября.

Шар над домом - зрелище красивое, но необычное. Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Шар над домом - зрелище красивое, но необычное. Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Шары пролетели над городом и двинулись в сторону Волги Фото: Ирина ТАРАСОВА

Шары пролетели над городом и двинулись в сторону ВолгиФото: Ирина ТАРАСОВА

Люди снимали все на телефоны. Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Люди снимали все на телефоны. Фото: Анастасия ТАРАСОВА

И стали медленно опускаться. Фото: Анастасия ТАРАСОВА

И стали медленно опускаться. Фото: Анастасия ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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