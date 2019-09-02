Фестиваль воздухоплавания «Небесный вояж» под Тверью начнется с игр, а завершится салютом

СЕГОДНЯ 17:49 2019-09-02T17:56:59+03:00

Самая яркая часть ожидается с 18.00, когда с поля состоится взлёт воздушных шаров Фото: Ирина ТАРАСОВА

Время с 11.00 до 23.00

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7 сентября в Парке отдыха «Гришкино» под Тверью фестиваль воздухоплавания «Небесный вояж». В течение всего праздника будут работать: «Сувенирная лавка», масса фотозон и уличное кафе, где гостям предложат шашлыки, напитки, выпечку, поп-корн, сахарную вату и горячую кукурузу. Но будет и масса других площадок.

С 11.00 желающие смогут отдохнуть в Игровом парке развлечений «Играй – город!», побывать в детском технопарке роботов, а при желании - поиграть в настольные игры и побывать в «Городе мастеров», где можно будет изготовить воздушного змея, смастерить поделку из бересты, газеты, глины, дерева и т.д.

Рядышком можно пройти курсы авиаторов, потренироваться на тренажёрах – симуляторах самолётов ЯК-40 и Эмбраер-12, центрифуге и трубе «Лортекс». Поучаствовать в конкурсе элегантности и посетить выставку автомобилей и мотоциклов разных эпох. Параллельно будет проходить спортивная Спартакиада по многим видам спорта.

В 13.30 – начнется детская программа с участием детских творческих коллективов «Взлетай!», а затем научное шоу от музея «Эксперимент Лэнд». В 14.30 – состоится выступление оркестра Военной академии воздушно – космической обороны. А сразу после этого, с 15.10, на поле пройдут выступления тверских авиамоделистов и прыжки парашютистов с запуском салюта.

С 16.00 после торжественной части Дня Бурашевского сельского поселения пройдут показательные полёты малой авиации. А в 16.35 начнется концерт с участием творческих коллективов.

Самая яркая часть ожидается с 18.00, когда с поля состоится взлёт воздушных шаров, а чуть позже привязных подъёмов аэростатов с ночным свечением. С 19.00 стартует танцевальная часть программы. Гостей сначала подогреют фламенко. А затем пригласят на дискотеку 80-90 –хх с живым вокалом.

Продолжится праздник розыгрышем призов, выступлением московской рок – группы «Ром» (с 21.00 до 22.00). А завершится - салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU