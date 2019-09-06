2019-09-06T17:09:25+03:00
Общество

Экс-футболист тверской "Волги" Александр Протасовицкий останется в тюрьме

Трех других футболистов - фигурантов резонансного дела освободили по УДО
Ольга ТРОФИМОВА
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Бывшеий футболист "Волги" продолжает отбывать наказаниеБывшеий футболист "Волги" продолжает отбывать наказание
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6 сентября на заседании суда, которое состоялось в исправительной колонии №4 в Белгородской области, Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева.

Об освобождении скандальных футболистов журналистам Спорт. РИА Новости сообщила в пятницу пресс-секретарь Белгородского областного суда Ирина Сазонова.

Что же касается четвертого футболиста - экс-игрока тверской "Волги" Александра Протасовицкого, то он останется отбывать наказание в колонии в Брянской области.

Напомним, что резонансная история с похождением Кокорина и Мамаева произошла 8 октября в Москве. В тот день футболисты вместе с компанией напали сначала на водителя ведущей "Первого канала" Виталия Соловчука, а затем в кафе у них произошел конфликт с чиновниками Сергеем Гайсиным и Денисом Паком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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