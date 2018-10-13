2018-10-13T17:13:00+03:00
Общество

Бывший футболист «Волги» из Твери, оказался замешан в драке с участием Кокорина и Мамаева

Спортсмен отправили под арест до 8 декабря
Альберт БОЙКОВ
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Бывшего футболиста "Волги" отравили под арестБывшего футболиста "Волги" отравили под арест
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В пятницу, 13 октября, Тверской суд Москвы отправил под арест четвертого участника драки, в которой принимали участие футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. На этот раз под стражу до 8 декабря был отправлен бывший футболист тверской «Волги» Александр Протасовицкий, которого подозревают в причинении побоев. 32-летний атлет выступал за команду из столицы Верхневолжья в 2004 и 2005 годах, но ничем особенным любителям футбола не запомнился.

Напомним, что резонансная история с похождением Кокорина и Мамаева произошла 8 октября в Москве. В тот день футболисты вместе с компанией напали сначала на водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, а затем в кафе у них произошел конфликт с чиновниками Сергеем Гайсиным и Денисом Паком.

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