В Твери на закрытой вечеринке раскроют секреты слаймов
Запись обязательна
Будет интересно! Фото: Дарья Прокопьева
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8 сентября в Твери пройдет вечеринка "Слайм-пати". К участию приглашаются школьники. Запись обязательна.
- Мы знаем множество секретов слаймов и поделимся ими! - рассказывают организаторы.
Участников ждёт: изготовление слаймов, соревнования с приготовленными слаймами, зажигательная интерактивная программа с проектором и ведущим. Также юных участников ждет фотограф и фотозона. А затем и вкусное чаепитие.
- И, конечно, с собой каждый ребенок заберет большой слайм, - уточняяют организаторы.
Начало в 15:00. Вход: 400 руб.
ул.Склизкова, д.25, стр.2, ТЦ Фэктори.
Запись 8(905)129-2332, 30-20-44.
ИСТОЧНИК KP.RU