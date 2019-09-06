2019-09-06T16:09:19+03:00
Звезды

В Твери на закрытой вечеринке раскроют секреты слаймов

Запись обязательна
Ирина ТАРАСОВА
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Будет интересно! Фото: Дарья ПрокопьеваБудет интересно! Фото: Дарья Прокопьева
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8 сентября в Твери пройдет вечеринка "Слайм-пати". К участию приглашаются школьники. Запись обязательна.

- Мы знаем множество секретов слаймов и поделимся ими! - рассказывают организаторы.

Участников ждёт: изготовление слаймов, соревнования с приготовленными слаймами, зажигательная интерактивная программа с проектором и ведущим. Также юных участников ждет фотограф и фотозона. А затем и вкусное чаепитие.

- И, конечно, с собой каждый ребенок заберет большой слайм, - уточняяют организаторы.

Начало в 15:00. Вход: 400 руб.

ул.Склизкова, д.25, стр.2, ТЦ Фэктори.

Запись 8(905)129-2332, 30-20-44.

ИСТОЧНИК KP.RU

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