В Твери на закрытой вечеринке раскроют секреты слаймов

СЕГОДНЯ 16:05 2019-09-06T16:09:19+03:00

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8 сентября в Твери пройдет вечеринка "Слайм-пати". К участию приглашаются школьники. Запись обязательна.

- Мы знаем множество секретов слаймов и поделимся ими! - рассказывают организаторы.

Участников ждёт: изготовление слаймов, соревнования с приготовленными слаймами, зажигательная интерактивная программа с проектором и ведущим. Также юных участников ждет фотограф и фотозона. А затем и вкусное чаепитие.

- И, конечно, с собой каждый ребенок заберет большой слайм, - уточняяют организаторы.

Начало в 15:00. Вход: 400 руб.

ул.Склизкова, д.25, стр.2, ТЦ Фэктори.

Запись 8(905)129-2332, 30-20-44.

ИСТОЧНИК KP.RU