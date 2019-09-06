Пьяный водитель стал виновником аварии в Тверской области
Один человек пострадал
Пьяный водитель стал виновником ДТП в Тверской области Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 5 сентября в деревне Талица Торопецкого района Тверской области.
Водитель автомобиля "Ваз 2115" после заноса выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Ваз 2110".
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, виновник аварии был пьян. В ДТП пострадал водитель "десятки". На момент аварии он ехал один. С травмами мужчину доставили в ЦРБ города Торопец.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU