Пьяный водитель стал виновником аварии в Тверской области

СЕГОДНЯ 07:24 2019-09-06T08:27:53+03:00

Пьяный водитель стал виновником ДТП в Тверской области Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

Один человек пострадал

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Авария произошла 5 сентября в деревне Талица Торопецкого района Тверской области.

Водитель автомобиля "Ваз 2115" после заноса выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Ваз 2110".

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, виновник аварии был пьян. В ДТП пострадал водитель "десятки". На момент аварии он ехал один. С травмами мужчину доставили в ЦРБ города Торопец.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU