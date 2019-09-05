2019-09-05T15:45:53+03:00
Общество

На сельхоземлях в Тверской области собственник незаконно добывал песок и устроил свалку

Нарушителю грозит административное наказание
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Сельхозземли в Андреапольском районе превратили в карьер и свалку Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тверской областиСельхозземли в Андреапольском районе превратили в карьер и свалку Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тверской области
Изменить размер текста:

Карьерную разработку по добыче песка площадью около трех гектаров и глубиной порядка пяти метров обнаружили специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области на участке вблизи деревни Жаберо Андреапольского сельского поселения.

Частично карьер заполнен мусором, на северной стороне участка также выявлено загрязнение земель отходами древесины, а также строительным и бытовым мусором.

Очевидно, что участок, общей площадью около 10 га, не используется для сельскохозяйственных целей. Остальная его часть зарастает древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

- Нарушителю выдано предписание с целью приведения земель в состояние, пригодное для осуществления сельскохозяйственной деятельности, также он вызван в Управление Россельхознадзора по Тверской области на составление административного протокола, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тверских школьников посвятили в вопросы безопасности на железной дороге
Чиновники обещают отремонтировать разрушающийся сход Нового моста в Твери
Скончалась Наталья Алябышева
В Тверской области мужчина оплатил покупки украденной банковской картой
На время церемонии "Посвящение в суворовцы" в Твери перекроют несколько улиц
День охотника отметят в Тверской области
Тверская область получит 23 новых школьных автобуса
Водитель сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места ДТП в Твери
В Тверской области суд закрыл сайты, которые торговали трудовыми книжками со стажем работы
Девятиклассник из Твери оказался в больнице после драки в школе
В Первомайской роще Твери вновь обнаружена незаконная свалка втулок от натяжных потолков
В Тверской области водитель на легковушке протаранил кирпичный забор
Остановку напротив Спасо-Преображенского собора в Твери переименовали
Иномарка и машина ДПС не поделили перекресток в Твери
Безработный житель Тверской области нажился на чужих инструментах
В Твери маршрутка попала в ДТП
Площадь Михаила Тверского огородили и начали перекладывать плитку
В начале учебного года тверским школьникам напомнили правила эвакуации
Пиротехники ищут мины на месте будущего Ржевского мемориала Советскому Солдату в Тверской области
Оздоровительный эффект отмечен у почти 94% детей, отдохнувших в лагерях Тверской области
Средняя скорость, с которой скорая помощь приезжает к жителям Твери - 14,3 минуты
Восьмилетний мальчик стал виновником ДТП в Твери
В Твери раскопали выезд со Свободного переулка на улицу Советскую
На тверской лед вернулся большой хоккей
Следователи проверят опасный козырек, у которого рухнула опора в Тверской области