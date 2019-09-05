На сельхоземлях в Тверской области собственник незаконно добывал песок и устроил свалку

СЕГОДНЯ 15:45 2019-09-05T15:45:53+03:00

Сельхозземли в Андреапольском районе превратили в карьер и свалку Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тверской области

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Карьерную разработку по добыче песка площадью около трех гектаров и глубиной порядка пяти метров обнаружили специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области на участке вблизи деревни Жаберо Андреапольского сельского поселения.

Частично карьер заполнен мусором, на северной стороне участка также выявлено загрязнение земель отходами древесины, а также строительным и бытовым мусором.

Очевидно, что участок, общей площадью около 10 га, не используется для сельскохозяйственных целей. Остальная его часть зарастает древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

- Нарушителю выдано предписание с целью приведения земель в состояние, пригодное для осуществления сельскохозяйственной деятельности, также он вызван в Управление Россельхознадзора по Тверской области на составление административного протокола, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU