В Первомайской роще Твери вновь обнаружена незаконная свалка втулок от натяжных потолков

СЕГОДНЯ 10:06 2019-09-05T10:24:37+03:00

Местные жители жалуются на незаконные свалки уже не в первый раз

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В одном из популярных интернет-сообществ Твери вчера, 4 сентября, были опубликованы фотографии незаконной свалки в Первомайской роще Твери. На фото - внушительная куча втулок (упаковок) от натяжных потолков.

Напомним, это уже не первый раз, когда кто-то (предприятие или граждане, делающие у себя ремонт) выбрасывает втулки в роще. По сигналам от местных жителей "КП"-Тверь" уже сообщала об этом в первой половине августа.

Тогда, через пару дней, в группе "КП"-Тверь" в соцсети нам ответила городская администрация: "Ситуация на контроле у администрации Пролетарского района. Сегодня свалку уберут."

Возможно, это та же самая свалка, которую так и не убрали, а может быть и новая - по фото сказать сложно. Но, судя по тому, что куча мусора (новая или старая) в роще наличествует, виновные наказаны не были.

Свалка из втулок от натяжных потолков в Первомайской роще. Фото: группа "Позор Тверь" vk.com/pozor_tver69

ИСТОЧНИК KP.RU