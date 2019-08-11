В Первомайской роще Твери устроили свалку упаковки от натяжных потолков

СЕГОДНЯ 11:50 2019-08-11T11:50:09+03:00

Это уже не первый раз, когда в роще организуют незаконные свалки

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Фото большой кучи производственного мусора, обнаруженной в тверской Первомайской роще, опубликовали очевидцы в паблике "News69". Под фото развернулось бурное обсуждение, и один из комментаторов сообщил, что мусор является упаковкой от рулонов материала для натяжных потолков.

Вероятно, таким некрасивым образом избавилось от своего мусора какое-то находящееся неподалёку предприятие.

Это уже не первый раз, когда в роще организуют незаконные свалки или просто раскидывают мусор. В мае пользователи соцсетей сообщали о найденных на территории рощи резиновых покрышках. Во время субботников из этой зелёной зоны увозят большое количество мусора, оставленного отдыхающими. А в июне исследование, организованное специалистами Роспотребнадзора, показало, что почва рощи не соответствует нормам по микробиологическим показателям.

ИСТОЧНИК KP.RU