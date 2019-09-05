2019-09-05T09:19:55+03:00
Общество

Остановку напротив Спасо-Преображенского собора в Твери переименовали

Соответствующее постановление выпустила городская администрация
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Остановка "Площадь Революции" стала "Соборной площадью" Фото: Александр ДушенковОстановка "Площадь Революции" стала "Соборной площадью" Фото: Александр Душенков
Изменить размер текста:

Официальный документ о переименовании остановки общественного транспорта в Центральном районе Твери был опубликован 2 сентября.

Согласно постановлению, остановка "Площадь Революции", расположенная напротив Спасо-Преображенского собора на улице Советской, приобрела название "Площадь Соборная".

О том, что остановку переименуют разговор шел еще в мае, тогда этот вопрос обсуждался на заседании комитета по топонимике в администрации Твери.

Теперь решение принято окончательно и вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девятиклассник из Твери оказался в больнице после драки в школе
В Первомайской роще Твери вновь обнаружена незаконная свалка втулок от натяжных потолков
В Тверской области водитель на легковушке протаранил кирпичный забор
Иномарка и машина ДПС не поделили перекресток в Твери
Безработный житель Тверской области нажился на чужих инструментах
В Твери маршрутка попала в ДТП
Площадь Михаила Тверского огородили и начали перекладывать плитку
В начале учебного года тверским школьникам напомнили правила эвакуации
Пиротехники ищут мины на месте будущего Ржевского мемориала Советскому Солдату в Тверской области
Оздоровительный эффект отмечен у почти 94% детей, отдохнувших в лагерях Тверской области
Средняя скорость, с которой скорая помощь приезжает к жителям Твери - 14,3 минуты
Восьмилетний мальчик стал виновником ДТП в Твери
В Твери раскопали выезд со Свободного переулка на улицу Советскую
На тверской лед вернулся большой хоккей
Следователи проверят опасный козырек, у которого рухнула опора в Тверской области