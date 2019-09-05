Остановку напротив Спасо-Преображенского собора в Твери переименовали
Соответствующее постановление выпустила городская администрация
Остановка "Площадь Революции" стала "Соборной площадью" Фото: Александр Душенков
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Официальный документ о переименовании остановки общественного транспорта в Центральном районе Твери был опубликован 2 сентября.
Согласно постановлению, остановка "Площадь Революции", расположенная напротив Спасо-Преображенского собора на улице Советской, приобрела название "Площадь Соборная".
О том, что остановку переименуют разговор шел еще в мае, тогда этот вопрос обсуждался на заседании комитета по топонимике в администрации Твери.
Теперь решение принято окончательно и вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU