В Твери маршрутка попала в ДТП
Авария произошла на площади Терешковой
Маршрутка преградила путь иномарке Фото:vk.com/ooo.annet
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Момент аварии попал на уличные камеры видеонаблюдения ООО "Аннет".
На записях от 4 сентября видно, как иномарка поворачивает налево с улицы Орджоникидзе на проспект Победы.
В этот момент маршрутка №24, которая ехала во встречном направлении по проспекту Победы, игнорируя разметку, резко выруливает налево и преграждает путь легковушке.
В итоге иномарка протаранила маршрутку.
О пострадавших в аварии не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU