В Твери маршрутка попала в ДТП

СЕГОДНЯ 06:54 2019-09-05T06:54:54+03:00

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Момент аварии попал на уличные камеры видеонаблюдения ООО "Аннет".

На записях от 4 сентября видно, как иномарка поворачивает налево с улицы Орджоникидзе на проспект Победы.

В этот момент маршрутка №24, которая ехала во встречном направлении по проспекту Победы, игнорируя разметку, резко выруливает налево и преграждает путь легковушке.

В итоге иномарка протаранила маршрутку.

О пострадавших в аварии не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU