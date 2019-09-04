2019-09-04T20:17:03+03:00
Общество

В начале учебного года тверским школьникам напомнили правила эвакуации

Плановая тренировка прошла в школе №14
Ольга ТРОФИМОВА
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Учебная эвакуация прошла в школе №14 Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиУчебная эвакуация прошла в школе №14 Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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В рамках Месячника безопасности, который стартовал в образовательных учреждениях Тверской области с началом учебного года, спасатели проводят плановые учебные тренировки по эвакуации учащихся, педагогов и сотрудников.

4 сентября такая тренировка прошла в школе №14 под руководством инспекторов отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери старшего лейтенанта внутренней службы Анастасии Зайцевой и лейтенанта внутренней службы Дмитрия Пушкарева.

Спецсигнал оповещения был дан во время урока. Детей в сопровождении педагогов оперативно вывели из здания, действуя строго по инструкции. Эвакуация заняла около трех минут.

Учеников построили в школьном дворе и провели перекличку, после чего сотрудники чрезвычайного ведомства напомнили учащимся основные требования пожарной безопасности и рассказали о том, что шалости с огнем приводят к печальным последствиям.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области, по итогу тренировки поставленные цели и задачи были выполнены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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