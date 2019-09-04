2019-09-04T19:27:12+03:00
Общество

Средняя скорость, с которой скорая помощь приезжает к жителям Твери - 14,3 минуты

В региональном Минздраве подвели итоги работы скорой помощи за последнюю неделю минувшего лета
Виктория ТУШКОВА
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Каждый 16-ый вызов связан с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.Каждый 16-ый вызов связан с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Медики Тверской станции выезжали по 2556 вызовам. Каждый 16-ый вызов был связан с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

По данному виду заболеваний подведена более подробная статистика: острый коронарный синдром ( в том числе инфаркт) - 72 вызова, острое нарушение мозгового кровообращения – 84 вызова.

Педиатрические бригады обслужили 388 вызовы, по итогам которых 151 ребёнок был госпитализирован.

После ДТП в больницы были доставлены 18 пациентов.

Напомним, с 1 августа скорую помощь в Калининском районе также начали оказывать медики Тверской станции СМП.

В Калининском районе с 26 августа по 1 сентября обслужено 224 вызова ( в том числе 17 вызовов бригадами поста Орша, 21 – поста Эммаус и 22 – поста Медное). Из района госпитализировано 82 пациента.

По Твери и Калининскому району ежедневно работало 28 бригад.

Среднее время доезда на вызовы в экстренной форме поТвери составило 14, 3 минуты, по Калининскому району - 35, 2 минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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